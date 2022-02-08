Сім йога-вправ для здорової та красивої спини

Йоготерапія хребта зміцнить не тільки сам хребет, а ще допоможе вирівняти поставу, зробити спину красивою та здоровою, повідомляє Сьогодні.

За допомогою зміцнення та опрацювання м'язів біля хребетного стовпа можна підтримати здоров'я спини, створюючи для хребців спеціальні умови для їх зміцнення. Що таке йоготерапія хребта і як навчитися робити вправи для красивої та здорової спини – розповіла йога-тічер. Олена Лазарєва.

Що таке йоготерапія хребта

Основний напрямок йоготерапії хребта – це створення умов, де міжхребцеві диски та їх складові зможуть насичуватися водою та відновлювати власну структуру. Це оптимальний режим роботи м'язів поблизу хребетного стовпа та дисків.

Внаслідок динамічної роботи м'язів спини, чергування скорочення та розслаблення м'язової тканини, створюється активний кровообіг, а значить і умови для дифузії, всмоктування води у міжхребцеві диски.

Йога корисна не тільки для спини, а для всього тіла та розуму / Фото: Сьогодні

Звичайно, рівень навантаження в кожному окремому випадку підбирається індивідуально. Але частина вправ універсальні: за допомогою цього комплексу ви зможете регулярно "підживлювати" свій хребет.

Як зміцнити хребет за допомогою йоги

1. Виводимо обидві руки вперед, кисті – на себе, сильно не напружуйте руки та пальці. Потім пальці потрібно розтягнути в сторони, плечі – опустити, верхівкою тягнемося вгору і просто починаємо дихати носом.

Продовжуючи рівно дихати (вдих/видих, пригинаємо і розгинаємо пальці рук, відчуваючи, як чинить "опір" повітря.

2. Потім пальці розтягуються в сторони й уявіть, що простір навколо них щільний – проштовхуйте і підтягуйте його вгору. Намагайтеся не перенапружувати руки. А неприємні відчуття, що з'являються в м'язах, долайте за допомогою дихання.

3. Рухаємо кистями, при цьому лікті не рухаються. Виконуємо кругові рухи в один бік, потім – у протилежний.

4. Потім виводимо обидві руки зі стиснутими кулаками убік, тримаємо, поступово розпрямляючи по одному пальцю на кожній руці, (по три дихання – на кожен палець) – вивели великі пальці, потім, вказівні й так – до мізинців. Усі пальці тягнуться убік, а у своїх напрямах – вгору. Так доходимо до безіменного пальця, потім робимо розслаблюючі рухи кистями, і згинаємо руки в ліктях.

5. Робимо кругові рухи ліктьовими суглобами, при цьому плечі та лопатки опущені. Спочатку в один бік, потім – в інший.

6. Потім міняємо становище, піднімемо плечі – і "скидаємо", після чого "малюємо кола" плечовими суглобами, м'яко і повільно, в один бік і в протилежний.

7. Розкриваємо грудний відділ – а вдиху тягнемося вгору, руки над головою, на видиху – закруглюємося.

Наприкінці комплексу можна покласти руки на коліна, закрити очі й трохи подихати, розслабляючи м'язи обличчя та шиї, маківкою в цей час тягнемося вгору.