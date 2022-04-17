Папа Римський під час Великоднього бдіння помолився українською мовою
Папа Римський Франциск під час Всенічного великоднього бдіння звернувся зі словами розради до народу України, який страждає через вторгнення РФ та війну, і завершив свою проповідь на Святій Месі словами українською мовою, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє "Радіо Ватикану".
Напередодні вечірнього богослужіння відбулася зустріч Франциска з українською делегацією, до якої входили представники Верховної Ради та місцевих органів влади, у тому числі мер Мелітополя Іван Федоров, який був звільнений з російського полону.
Коли Папа завершував проповідь і молитву на Святій Месі великоднього навечір'я, він звернувся до гостей з України з такими словами:
"У цій темряві, в якій ви живете, пане мер, панове депутати, в непроглядному сутінку війни і жорстокості, ми всі молимося з вами та про вас, в цю ніч. Ми молимося про розраду стількох страждань. Ми можемо тільки поділитися з вами нашою близькістю, нашою молитвою і сказати: "Кріпіться! Ми поруч з вами!". А також розповісти про найвеличніше, що святкується сьогодні: (українською мовою) "Христос воскрес!""
Раніше повідомлялося, що Ватикан після прохань України змінив текст роздумів на Хресній ході у Римі в Колізеї, і замість озвучування тези про "братні народи", коли хрест тримали українська і росіянка, була оголошена молитовна тиша.