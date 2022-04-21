В Україні оживає малий бізнес: як змінилися зарплати під час війни

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України, малий бізнес в Україні поступово повертається до роботи: кількість непрацюючих підприємств за місяць знизилася з 42 до 26%, повідомляє УНІАН.

Як повідомила прес-служба Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), про це свідчать результати другої хвилі опитування серед представників малого та середнього бізнесу (МСБ).

"Істотно скоротилася кількість непрацюючих підприємств - зараз таких 26%, в той час, як місяць тому їх було 42%. З опитаних нами малих бізнесів 17% вже відновили роботу після тимчасового припинення і ще 23% готуються до відновлення. Також збільшилася кількість підприємців, які працюють в повному обсязі – - з 13 до 20%" , - йдеться в повідомленні.

Серед вимушених обмежень - скорочення географії діяльності, перехід в онлайн, закриття частини відділень/торгових точок. Відновити повноцінну роботу компанії не можуть переважно через відсутність замовлення, зниження активності клієнтів, скорочення проектів.

Дещо покращилася оцінка підприємцями власної фінансової стійкості. Зараз 40% повідомляють, що їх фінансових резервів вистачить на кілька місяців, раніше таких було 32%. Ще 15% мають резерви на один місяць. Разом з тим 12% повідомляють, що зможуть протриматися півроку, а 6% - рік і більше. Кількість бізнесів, які вже вичерпали свої фінансові резерви, практично не змінилася і становить 26% від загальної кількості респондентів.

Ситуація з виплатою заробітних плат співробітникам майже не зазнала змін За останній місяць. Заробітну плату в повному обсязі виплачують 25% компаній, причому 5% продовжують це робити з додатковими або авансовими виплатами. Однак 27% були змушені скоротити виплати, а 22% не мають ресурсів для виплати заробітної плати, тому 15% відправляють співробітників у неоплачувану відпустку, а 9% змушені частково або повністю звільняти персонал.

Переважна більшість підприємців МСБ, а саме 71%, нікуди не перевозили свій офіс або виробництво, тільки 11% провели релокацію на захід України, а 4% - за кордон. Також деякі підприємці повідомляли про релокацію в центральні регіони України.

Втрати бізнесу від війни 40% респондентів оцінюють в суму до 10 тисяч доларів, ще близько третини, а саме 28%, – в діапазоні 10-50 тисяч, 15% – понад 100 тисяч. Про відсутність втрат повідомляють близько 6% МСБ. При цьому 20% опитаних бізнесів повідомляють про збиток майну або активів безпосередньо в результаті бойових дій. Орієнтовна сукупна сума збитку, заподіяного підприємцям-учасникам опитування, - близько 2 млн доларів.

Опитування проводилося з 14 по 20 квітня серед фізичних осіб-підприємців, які беруть участь у проекті з підтримки малого та середнього бізнесу від Європейської Бізнес Асоціації Unlimit Ukraine. В опитуванні взяли участь 162 підприємці.