НБУ різко скоротив продаж валюти з резервів за останній тиждень

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 9 по 13 травня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 327,34 млн доларів і 33,65 млн євро. При цьому НБУ купив 5,0 млн доларів і 4 млн євро, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це свідчать дані НБУ.

З початку року НБУ купив на міжбанку 1 804,30 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 6 484,09 млн доларів і 1 789,11 млн євро.

Негативне сальдо інтервенцій склало 4 679,79 млн доларів і 1 678,14 млн євро.