Розвідка Британії: наступ РФ загальмувався на мiсяць, втрачено третину армії

Наступ Росії на Донбасі втратив темп і не зможе відновитись як мінімум протягом місяця, а системні проблеми продовжують наростати, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у публічному зведенні британської військової розвідки від 15 травня.

Це зведення довше за звичний обсяг подібних документів і підсумовує дані за тривалий час.

Міноборони Британії констатує, що за останній місяць, "попри незначні початкові досягнення", Росія не змогла захопити значну територію України, і при цьому армія РФ "зберігає стабільно високий рівень виснаження".

"На сьогодні Росія, ймовірно, втратила третину сухопутних бойових сил, які вона зібрала у лютому (для нападу на Україну)", - констатує Міноборони Британії. Таких високих оцінок російських бойових втрат досі не звучали.

Також військове відомство очікує, що затримки "майже напевно посилюватимуться" через втрату військом РФ мостового обладнання та безпілотників.

"Протягом усього конфлікту їм не вистачало російського мостового обладнання, що сповільнювало та обмежувало наступальний маневр. Російські БПЛА, які мають життєво важливе значення для тактичної поінформованості та управління артилерією, виявилися вразливими для українського ППО", – констатують британці.

Крім того, дії російських збройних сил дедалі більше обмежені "постійно низьким бойовим духом" та зниженням боєздатності підрозділів, яке неможливо швидко замінити.

"У нинішніх умовах РФ навряд чи буде здатна різко збільшити темпи просування Україною протягом наступних 30 днів", - констатує військова розвідка Британії.

Як повідомлялося, раніше розвідка Великобританії: зазначала, що події у Херсоні наголошують на провалі поставлених РФ завдань в Україні.

При цьому офіційно британський уряд зазначає, що перемога України є стратегічною та ключовою метою Заходу.