Українські військові оприлюднили останні переговори на крейсері "Москва"

Оперативне командування "Південь" у Facebook опублікувало аудіозапис останніх переговорів з крейсера Москва. Зв’язковий повідомляє про два влучання та необхідність рятувати екіпаж, повідомляє Новое время.

"Москва-1 — дві пробоїни, гвинт став, зарився, ляже на бік. Пробоїна нижче за ватерлінію, корабель має крен 30 градусів. Немає ходу для зближення з буксирами, проводимо посильний порятунок екіпажу" , — кричали на крейсері Москва.

13 квітня Збройні Сили України завдали удару по ракетному крейсеру Москва — флагману Чорноморського флоту РФ. Корабель був уражений з українського ракетного комплексу Нептун та дістав серйозні пошкодження. Увечері 14 квітня у міноборони країни-агресора визнали, що крейсер затонув.

16 квітня міноборони РФ опублікувало відео зустрічі головнокомандувача ВМФ із "моряками крейсера", яких нібито вдалося евакуювати. Частина ролика вийшла без звуку. Видання The Insider нарахувало на відео близько 100 моряків. "Радіо Свобода" отримало від матері одного з моряків фотографію, яка може вказувати на те, що відео насправді могло бути зняте до потоплення крейсера.

При цьому, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, чисельність екіпажу складала 510 людей, і з них вдалося врятувати 58.

Про ймовірну загибель своїх синів-строковиків, які перебували на крейсері, почали повідомляти їхні батьки. У Росії офіційно визнали загибель однієї людини, ще 27 вважаються «зниклими безвісти».