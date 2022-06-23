У Києві заборонили феєрверки та їздити без глушників до кінця війни

Київрада заборонила на час війни продаж і запуск феєрверків, а також пересуватися містом на машинах без глушника, повідомляє Українська правда.

﻿"Ми ухвалили рішення про заборону на час війни продажу та запуску феєрверків у Києві та пересування містом автомобілів без глушника. Кілька років тому було вже рішення про заборону феєрверків, але бачимо, що не всі поводяться адекватно.

В Україні війна, тривають артобстріли наших міст, а деякі громадяни влаштовують салюти! Або ганяють вулицями на авто, як на реактивному літаку! За це має бути відповідальність" , - повідомив Віталій Кличко.

Згідно з першим рішенням міськради, на період дії воєнного стану на території України та 30 днів після його припинення чи скасування на території міста Києва заборонено продаж феєрверків, салютів і піротехнічних засобів, а також їх запуск.

Друге рішення передбачає заборону руху столицею транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів "прямострум" та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач, до скасування режиму воєнного стану на всій території України.