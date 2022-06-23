Чекали 120 днів і 30 років: Зеленський відреагував на кандидатство України в ЄС

Чекали 120 днів і 30 років: Зеленський відреагував на кандидатство України в ЄС
Фото: president.gov.ua

Україна чекала статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу 120 днів і 30 років, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить звернення президента Володимира Зеленського.

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

"Щойно отримали кандидатство, це перемога. Чекали 120 днів і 30 років, а потім переможемо ворога і будемо відпочивати. А, може, для початку відбудуємо Україну, потім вже відпочинемо. А, може, навіть переможемо, відбудуємо, вступимо в ЄС і потім будемо відпочивати. А може і не будемо відпочивати. Хоча ні, діти образяться. Але точно переможемо", - зазначив він.

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