Чекали 120 днів і 30 років: Зеленський відреагував на кандидатство України в ЄС
Україна чекала статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу 120 днів і 30 років, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить звернення президента Володимира Зеленського.
"Щойно отримали кандидатство, це перемога. Чекали 120 днів і 30 років, а потім переможемо ворога і будемо відпочивати. А, може, для початку відбудуємо Україну, потім вже відпочинемо. А, може, навіть переможемо, відбудуємо, вступимо в ЄС і потім будемо відпочивати. А може і не будемо відпочивати. Хоча ні, діти образяться. Але точно переможемо", - зазначив він.