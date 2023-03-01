Військова допомога США для України вже перевищила витрати в Афганістані

Загальна сума військової допомоги наданої США Україні з початку повномасштабного вторгнення перевищила суму витрат у Афганістані у 2001 - 2010 роках, повідомляє Економічна правда.

Про це свідчать дані Кільського інституту світової економіки.

За даними аналітиків, військова допомога Україні вже становить 46,6 млрд дол.

Витрати на Афганістан з 2001 по 2010 років становили 43,4 млрд дол.

Також дослідники наводять дані щодо витрат США на:

В’єтнамcьку війну в 1965-1975 роках - 90,9 млрд дол;

війну у Іраці з 2003 по 2010 роках - 125,1 млрд дол;

війну в Кореї з 1950 по 1953 роки - 138,2 млрд дол.

Варто зазначити, що військова допомога Україні не включає зброю та військове спорядження.