Удар росіян по Запоріжжю: кількість жертв зросла до 4

Щонайменше 4 особи загинули внаслідок нічного удару росіян по житловому будинку в Запоріжжі 2 березня, раніше було відомо про 3 жертви окупантів.

"Зараз тривають пошуково-рятувальні роботи. Наразі відомо вже про 3 загиблих людей. На 8 ранку було врятовано 11 людей" , - заявив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Пізніше Запорізька обласна прокуратура пізніше повідомила, що жертвами росіян стали 4 особи, ще 5 осіб, серед яких дитина вважаються зниклими безвісти.

"За попередніми даними, загинули четверо людей, вісім поранено, ще п'ятеро вважаються зниклими безвісти, серед них дитина" , - повідомили у прокуратурі.

Секретар міськради нагадав, що ще 31 особа була евакуйована і 7 осіб було госпіталізовано: з них 3 – у дуже тяжкому стані та 4 – у стані середньої тяжкості, серед них вагітна жінка.

Куртев зазначив, що вже відомо, що це була ракета С-300 – саме такою зброєю ворог найчастіше б'є по Запоріжжю.

Внаслідок нічного удару постраждали ще 2 багатоповерхові будинки – там порушено світло- та водопостачання, вибиті вікна.

За словами Куртьова, зараз у місті є проблема із розселенням постраждалих мешканців.

Він пояснив, що це вже 9-а багатоповерхівка, яку зруйнували росіяни. Крім того, місто прийняло та надало житло 200 тисячам переселенців. Куртев зазначив, що переселенці не хочуть їхати далі – всі вони чекають, що їхні населені пункти ось-ось деокупують і вони зможуть повернутись додому.