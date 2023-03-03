"Барселона" здолала "Реал" у кубковому Ель Класіко

Мінімальною поразкою мадридського "Реала" від "Барселони" завершився перший матч 1/2 фіналу Кубка Іспанії 2022/23, пише Антон Федорців, РБК-Україна.

Іспанія, Кубок Іспанії, 1/2 фіналу, перші матчі.

"Реал" – "Барселона" – 0:1

Гол: Мілітао, 26 (автогол)

Першими момент упустили "вершкові". У дебюті Модріч вискочив фактично віч-на-віч із тер Штегеном, але пробив у сітку із зовнішнього боку. Незабаром Бензема навіть забив, ефектно реалізувавши можливість після передачі Вінісіуса. Проте, володар "Золотого м'яча" був поза грою.

"Барса" відповіла одразу забитим м'ячем. Гол на 26-й хвилині вийшов трохи курйозним. Кессьє після передачі Торреса уникнув офсайдної пастки і пробив у Куртуа, м'яч від голкіпера відлетів у бік Мілітао, а від захисника – у сітку.

"Реал" намагався зрівняти рахунок після перерви. Проте перспективний удар Вінісіуса із меж кримінальної зони вчасно заблокував Араухо. Згодом тер Штеген перехопив фірмовий навіс бразильського вінгера на Бензема. Каталонці ж могли подвоїти перевагу, але Кессьє з лінії штрафного майданчика потрапив до Фаті.

Зрештою "блаугранас" для перемоги вистачило й одного м'яча. Матч-відповідь відбудеться 5 квітня на "Камп Ноу". В іншому півфіналі "Осасуна" вдома мінімально обіграла "Атлетік" із Більбао.