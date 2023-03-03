Генштаб: ЗСУ збили вже понад 300 літаків РФ
За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби 2 березня Сили оборони знищили 765 окупантів, збили російський літак і вертоліт.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 03.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 151370 (+765) осіб ліквідовано,
- танків - 3405 (+8) од.
- бойових броньованих машин - 6673 (+15) од.,
- артилерійських систем - 2402 (+4) од.,
- РСЗВ - 484 (+4) од.,
- засобів ППО - 247 (+0) од.,
- літаків - 301 (+1) од.,
- вертольотів - 289 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2061 (+3),
- крилатих ракет - 873 (+0),
- кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5281 (+17) од.,
- спеціальної техніки – 230 (+0).
Дані уточнюються.