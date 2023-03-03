Генштаб: ЗСУ збили вже понад 300 літаків РФ

Генштаб: ЗСУ збили вже понад 300 літаків РФ
Фото: wikimedia.org

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби 2 березня Сили оборони знищили 765 окупантів, збили російський літак і вертоліт.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 03.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 151370 (+765) осіб ліквідовано,
  • танків - 3405 (+8) од.
  • бойових броньованих машин - 6673 (+15) од.,
  • артилерійських систем - 2402 (+4) од.,
  • РСЗВ - 484 (+4) од.,
  • засобів ППО - 247 (+0) од.,
  • літаків - 301 (+1) од.,
  • вертольотів - 289 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2061 (+3),
  • крилатих ракет - 873 (+0),
  • кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5281 (+17) од.,
  • спеціальної техніки – 230 (+0).

Дані уточнюються.

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