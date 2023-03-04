У Запоріжжі триває розбір завалів: кількість жертв зросла до 10
У Запоріжжі рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку ще трьох загиблих мешканців, кількість жертв зросла до 10, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє ГУ ДСНС у Запорізькій області.
"Станом на 07:00 4 березня рятувальники деблокували тіла ще трьох загиблих мешканців будинку. Загалом з-під завалів будинку рятувальники деблокували 10 загиблих, з яких одна дитина".
Рятувальники уточнюють, що комунальні служби вивезли понад 333 тонни будівельних уламків.
Співробітники ДСНС врятували 11 осіб. А також під час розбору завалів врятували двох котів та собаку.
"Станом на 07:00 4 березня ліквідація наслідків триває" – додають у пресслужбі рятувальників.
Нагадаємо:
- Станом на день 3 березня повідомлялося про 5 загиблих, 10 людей вважали безвісти зниклими.
- Російські загарбники вночі 2 березня здійснили повітряну атаку на Запоріжжя, внаслідок "прильоту" пошкоджень зазнав житловий будинок.
- Увечері 3 березня було відомо про 7 загиблих.