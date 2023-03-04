ЗМІ: В Іспанії злочинна група грабувала будинки біженців з України
Іспанська поліція заарештувала членів злочинного угруповання, яке грабувало будинки біженців, які втекли від війни в Україні, і викрало речі на суму понад 1 мільйон євро, повідомляє Європейська правда.
Про це повідомляє The Local.
"Десять підозрюваних спеціалізувалися на таких жертвах, оскільки вони зазвичай привозять усі свої заощадження і цінності", - йдеться в заяві іспанської поліції.
Передбачається, що зловмисники проникли в сім будинків українських біженців у східних провінціях Аліканте і Мурсія на середземноморському узбережжі Іспанії.
Поліція заявила, що їм вдалося знайти вкрадені речі та готівку на суму 1,25 млн євро, включно з колекцією марок вартістю приблизно півмільйона євро, ювелірними виробами та комп'ютерами.
Банду підозрюють у використанні трекерів, встановлених на автомобілях жертв, щоб вивчати їхній розпорядок дня і визначати, коли їх немає вдома.
Поліція повідомила, що в рамках розслідування було заарештовано сімох українців і трьох росіян, і не виключила, що буде знайдено нових жертв і проведено нові арешти.
Іспанія прийняла 160 000 українських біженців, яким було надано тимчасовий захист після втечі з охопленої війною країни.