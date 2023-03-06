В Україні запроваджують меценатські пенсії: у Мінсоцполітики розповіли про механізм

Постанова Пенсійного фонду про механізм меценатських пенсій схвалена Мін'юстом та запрацює найближчим часом. Про це, з посиланням на заяву, яку зробила Дарія Марчак, заступниця міністра соціальної політики України в ефірі телемарафону, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначила Марчак, у 2022 році Рада ухвалила закон, який дозволяє здійснювати благодійні внески на виплату пенсій. Такі внески можуть бути можна робити на користь конкретної людини, яка вже отримує пенсію та має рахунок в Пенсійному фонді, або знеособлено.

"Закон було ухвалено, зараз розроблено всі відповідні акти. І буквально сьогодні Міністерство юстиції має вже оприлюднити постанову правління Пенсійного фонду, який запустить механіку цих меценатських пенсій" , - сказала вона.

За її словами, "будь-яка особа, громадянин, який проживає в Україні, кордоном, може здійснити на свій розсуд благодійну пожертву в Пенсійний фонд для того, щоб, наприклад, допомогти збільшити розмір пенсій для своїх батьків чи бабусь, чи для дідусів, чи просто для небайдужої людини".