У 30-й бригаді назвали ім'я розстріляного військового

За попередньою інформацією, загиблим від рук окупантів за вигук "Слава Україні!" є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Шадура. Про це повідомила прес-служба бригади у соцмережах.

"Вчора в соціальних мережах та засобах масової інформації було оприлюднено відеозапис розстрілу військовослужбовця Збройних сил України, якого російські окупанти стратили після його слів "Слава Україні!"

За попередніми даними, загиблим є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура" , - повідомили у бригаді.

Вказано, що Тимофія Шадура, 1982 року народження, було мобілізовано у грудні 2022 року.

За даними, які надав сам військовослужбовець, коли прийшов до бригади, він мав бойовий досвід і раніше проходив службу у 92 бригаді.

Шадура родом та проживав у с. Мала Деревичка Любарського району Житомирської області. Там живуть мати героя та двоє його братів.

Сам Шадура у наданих їм даних для 30 ОМБр зазначив, що він не одружений.

Шадура вважається зниклим з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі міста Бахмут. Наразі тіло нашого військовослужбовця знаходиться на тимчасово окупованій території.

У бригаді зазначають, що остаточне підтвердження особи буде встановлено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз.

"Розстріл беззбройного полоненого - цинічна і зухвала зневага до норм міжнародного гуманітарного права та звичаїв війни. Так чинять нікчемні вбивці, але не воїни. Російські окупанти вкотре показали, що головною їхньою метою в Україні є лише звіряче винищення українців.

Жодна смерть нашого воїна не залишиться без відплати. Але ми зробимо це законним та справедливим способом – на полі бою, у суді чи у міжнародному трибуналі.