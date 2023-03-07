Трюдо: Канада розширює програму військової підготовки українців

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо у вівторок під час зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн оголосив про посилення підтримки України в межах зусиль із тренування українських військовослужбовців, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомила інформаційна агенція The Canadian Press.

За словами Трюдо, Канада продовжить тривалість місії Unifier з інженерної підготовки в Україні щонайменше до жовтня 2023 року, а також направить інструкторів для навчання українських військових навичок бойової медицини.

Крім того, Оттава виділить три мільйони доларів на підтримку знешкодження наземних мін та боєприпасів, що не вибухнули, в Україні, на додаток до 32 мільйонів доларів, які вже були виділені на протимінну діяльність. Євросоюз виділить 43 мільйони євро на ці ж цілі.

"Канада вже робить набагато більше, ніж належить, порівняно з іншими, і виходить далеко за межі того, що необхідно. Тому я хочу подякувати Канаді за це" , – сказала фон дер Ляєн на спільній пресконференції з канадським прем’єром.

Президентка Єврокомісії додала, що операція Unifier, яку Канада ініціювала в Україні в 2015 році, вплинула на перші успіхи "набагато краще підготовлених" українських військ після початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.

Про наміри продовжити тренувальну місію Unifier Канада оголошувала ще в січні. А в лютому канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо оголосив, що Україна отримає ще чотири танки Leopard 2 і додаткові боєприпаси 155 мм у межах військової допомоги.