Мінекономіки: Падіння ВВП України в лютому склало 26%

У лютому 2023 року падіння ВВП України становило 26% (±2%), що є кращим за показник січня - 32% (±2%). Про це свідчать оперативні оцінки Міністерства економіки України.

"У лютому 2023 року економічна активність поступово відновлювалась, ураховуючи суттєве зменшення дефіциту електроенергії та скорочення тривалості відключень завдяки відновленню роботи усіх доступних видів генерації в енергосистемі з середини лютого.

Виграна Україною "енергетична війна" додала оптимізму бізнесу, який покращив свої настрої щодо майбутнього та активізував діяльність. В цілому, економічний фронт тримається - економіка продовжує функціонувати, адаптуватися, відновлюватися" , - заявила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Так, у лютому порівняно з січнем цього року дещо покращилася ситуація у промисловому виробництві завдяки зниженню тиску такого чинника як дефіцит електроенергії, ураховуючи запуск в роботу дев’яти атомних блоків, заявили в Мінекономіки.

Також у лютому ракетних ударів по об’єктах електроенергетики було менше ніж у січні поточного року, а їх негативний вплив ще й нівелювався більшою адаптивністю виробників.

"За оцінками Мінекономіки, покращується ситуація в багатьох галузях економіки. Так, у транспортній сфері відбулося поступове відновлення активності за всіма ключовими видами транспорту, окрім авіаперевезень, діяльність яких наразі не здійснюється через військові дії.

Також дещо покращилася ситуація у тваринництві, яке поступово адаптується до складних умов функціонування, зокрема у регіонах, які відносно менше постраждали від війни і куди релокувалися фермери з прифронтових територій, суттєво покращились очікування ділової активності сфери торгівлі, яка є чутливою до змін попиту" , - йдеться у повідомленні.

Крім цього, спостерігається поступове покращення ситуації і у будівельній сфері.