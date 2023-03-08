Генсек НАТО: Бахмут може впасти найближчими днями

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українська оборона Бахмута може зазнати поразки найближчими днями, однак це не обов’язково стане переламним моментом у війні.﻿ Про це він сказав, прибувши на зустріч міністрів оборони країн ЄС у Стокгольмі в середу, повідомляє Європейська правда.

За словами Столтенберга, в останні місяці довкола Бахмута точились запеклі бої, при цьому Росія кидала на цей напрямок все нову живу силу і техніку.

"Те, чого Росії бракує якісно, вони намагаються компенсувати кількісно. Вони зазнали великих втрат. Але водночас ми не можемо виключити, що Бахмут врешті-решт може впасти в найближчі кілька днів" , - сказав Столтенберг.

За його словами, якщо це трапиться, то це не обов’язково буде відображати переломний момент у війні.

"Це лише підкреслює, що ми не повинні недооцінювати Росію. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну" , - зауважив генсек Альянсу.

Напередодні британська розвідка повідомляла, що українська оборона Бахмута продовжує виснажувати сили українських оборонців та російських загарбників.

Західна розвідка оцінює втрати Росії загиблими і пораненими в боях за місто Бахмут в останні місяці в 20-30 тисяч найманців приватної військової компанії "Вагнера".