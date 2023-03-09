"Шахтар" – "Фейєнорд": анонс матчу Ліги Європи

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи 2022/23 донецький "Шахтар" прийме роттердамський "Фейєнорд" у столиці Польщі, пише Антон Федорців, РБК-Україна.

9 березня, 22:00, Варшава, Стадіон Війська Польського, трансляція на MEGOGO та Volia TV

Команда Ігора Йовічевича залишилася останнім вітчизняним делегатом у єврокубках і цього тижня самотужки захищатиме честь України на міжнародній арені. До першої зустрічі з "Гордістю Півдня" Нідерландів "гірники" підійшли з неабиякими кадровими проблемами. Лише через перебір жовтих карток "Шахтар" втратив трьох захисників.

Якщо зі втратою Конопля, Бондаря та Михайличенка тренерський штаб українського гранда змирився ще після перемоги над "Ренном", то пошкодження Матвієнка може стати фатальним. Ключ до формування лінії оборони на матч із "Феєноордом" – у його універсалізмі. Оскільки до заявки на Лігу Європи не потрапив Гочолейшвілі, то в центрі оборони доведеться покластися на 33-річного Ракицького та юних Фаріну з Козиком, яким на двох 38.

Щоправда, Йовічевіч може використати й інший варіант. До центру оборони хорватський фахівець може відправити Степаненка. Опорник "гірників" бував гравцем центрбека, навіть у Лізі чемпіонів 2019/20 проти "Інтера". З огляду на те, що в обох матчах УПЛ після "Ренна" ні Фаріна, ні Козик на полі так і не з'явилися – цілком ймовірний варіант. А Матвієнко тоді зіграє ліворуч.

На тлі цих проблем "Шахтаря" втрати роттердамців виглядають незначними. Основний воротар "Фейєнорда" Бейлов вилетів ще наприкінці січня, але його непогано підмінив німець Велленройтер. У середній лінії і без Тімбера достатньо виконавців з високим футбольним інтелектом.

Зараз сезон для роттердамців складається успішно. "Гордість Півдня" веде боротьбу за три трофеї, у тому числі і за другий у цьому столітті чемпіонський титул. Виступ у Лізі Європи для "Фейєноорда" – не головний пріоритет. Для "Шахтаря" ця обставина стане гарною підмогою.

Дискваліфіковані: Конопля, Бондар, Михайличенко (все – "Шахтар")

Травмовані: Корнієнко, Швед – Бейлов, Тімбер

Під питанням: Матвієнко – Валемарк

Орієнтовні склади на матч "Шахтар" – "Фейєнорд"

"Шахтар": Трубін – Тейлор, Степаненко, Ракицький, Матвієнко – Джурасек – Зубков, Судаков, Бондаренко, Криськів – Траоре

"Феєноорд": Велленройтер - Педерсен, Геєртрейда, Ганцко, Хартман - Віффер, Кокчю - Джаханбахш, Ділросун, Ідріссі - Хіменес.