ВМС ЗСУ: Російські війська збільшили кількість ракет "Калібр" у Чорному морі

Російські війська тримають на бойовому чергуванні в Чорному морі один ракетоносій. Загальний залп підготовлених до пуску "Калібрів" налічує 7 ракет, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані ВМС ЗСУ.

"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 5 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальний залп до 7 ракет" , - йдеться в повідомленні.

Тим часом в Азовському морі перебуває один ворожий корабель;

Разом з тим в Середземному морі росіяни зменшили чисельність угруповання до семи ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет.

Нагадаємо, що під час останньої масованої ракетної атаки РФ в українських Силах оборони помітили, що ворог намагається знайти нову тактику ударів. Ймовірно, росіяни будуть пробувати різні варіанти використання наявних у її озброєнь.