ООН: Жертвами агресії РФ стали майже 22 тис. цивільних

Організація об'єднаних націй зафіксувала 21 965 жертв серед цивільного населення України з початку російського вторгнення. Серед них 8231 осіб убито, 13734 – поранено.

В ООН підтвердили загибель 3664 чоловіків, 2173 жінок, 260 хлопчиків та 203 дівчаток, стать 31 дитини та 1900 дорослих поки не встановлено.

За даними організації, 17 619 жертв (6 372 загиблих та 11 247 поранених) перебували на території, яка на момент російського вторгнення контролювалася Україною.

З 1 по 12 березня ООН зафіксувала 293 жертви серед громадянських українців – 84 загиблих та 209 поранених.

В ООН наголосили, що реальні цифри жертв значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де йшли інтенсивні бойові дії, затягнулося, і багато повідомлень ще не підтверджено. Це стосується, наприклад, Маріуполя, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька, де є численні жертви серед цивільного населення.