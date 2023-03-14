Білий дім: США продовжать польоти над Чорним морем після інциденту з дроном

США не припинятимуть польоти над Чорним морем після того, як там зіткнулися російський винищувач та американський безпілотник, повідомляє РБК-Україна.

Як повідомляє CNN, про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

За його словами, якщо цей інцидент був сигналом росіян про те, що вони хочуть стримати США від польотів у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, такий крок зазнає невдачі.

"Ми продовжуватимемо літати і діяти в міжнародному повітряному просторі над міжнародними водами. Чорне море не належить жодній країні. І ми збираємося продовжувати робити те, що необхідно для забезпечення інтересів нашої національної безпеки в цій частині світу" , - наголосив Кірбі.

Він також зазначив, що присутність американських безпілотників над Чорним морем не є чимось новим.

"Ми постійно літаємо над цим повітряним простором уже рік. Нам не потрібно проходити якусь реєстрацію у росіян перед польотом у міжнародному повітряному просторі" , - додав Кірбі.

Нагадаємо, сьогодні вранці над Чорним морем зіткнулися американський безпілотник MQ-9 Reaper та російський винищувач Су-27.

Пізніше стало відомо, що про інцидент уже проінформували президента США Джо Байдена.