Данія створить фонд на 1 млрд доларів для України: куди підуть кошти

Уряд Данії та широка більшість партій парламенту домовились про створення фонду у розмірі 7 млрд данських крон (1 млрд доларів США). Кошти будуть направлені на цивільну, військову та економічну допомогу Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише пресслужба Міністерства фінансів Данії.

"Сьогоднішньою угодою ми виділяємо трохи більше 7 млрд данських крон додатково на допомогу Україні. Я радий, що широка більшість у данському парламенті бере на себе відповідальність і демонструє, що Данія стоїть разом з Україною" , - заявив міністр фінансів Ніколай Ваммен.

Як відзначив голова МЗС Ларс Льокке Расмуссен, українці борються не лише за свою країну, але й за безпеку Європи. Він відзначив, що Данія виводить підтримку Україні на новий рівень.

"Це стосується не в останню чергу бізнес-сфери. Данські компанії можуть постачати багато з того, чого не вистачає Україні, наприклад, питну воду, централізоване опалення та продукти харчування. Тому ми повинні посилити наші зусилля" , - додав Расмуссен.

Зазначається, що фонд складатиметься з трьох компонентів, а саме:

військової підтримки України у вигляді зброї, військового обладнання й тренувальних заходів. На військову підтримку передбачено приблизно 5,4 мільярда данських крон у 2023 році;

цивільної підтримки, яка спрямована на невідкладні гуманітарні зусилля. На ці цілі зарезервовано 1,2 млрд данських крон;

підтримки бізнес-ініціатив, які дають компаніям можливість зробити свій внесок у відновлення України. На це зарезервовано 0,4 млрд данських крон.

Нагадаємо, що Рада ЄС затвердила збільшення Європейського фонду миру на 2 млрд євро. Гроші підуть на закупівлю зброї для ЗСУ.