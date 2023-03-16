CNN: ВСУ сбили китайский дрон на Донбассе

Українські захисники у ніч на 11 березня в Донецькій області збили модернізований дрон Mugin-5, що був виготовлений у Китаї﻿. Про це йдеться у повідомленні CNN, повідомляє Ділова столиця.

У ніч на 11 березня СБУ повідомила CNN, що їхні агенти, які базуються на підконтрольній Росії території, попередили про запуск безпілотника, який прямував до української цілі.

Тоді СБУ підняла по тривозі військові частини, які базуються поблизу Слов'янську. Близько 2:00 бійці 111-ї бригади ЗСУ почули над головою дрон та навіть побачили, як на літаку блимає світло. Захисники відкрили по ньому вогонь із автоматів АК-47.

Українські військові показали журналістам уламки безпілотника. Повідомляється, що це був дрон Mugin-5, який виготовлений китайським виробником у портовому місті Сямень.

Деякі технічні блогери називають Mugin-5 "дроном Alibaba", оскільки їх можна купити за 15 тисяч доларів на китайських сайтах, включаючи Alibaba і Taobao.

Компанія Mugin Limited підтвердила CNN, що це був їхній дрон, назвавши інцидент "дуже сумним".

За словами офіцера британської армії у відставці та фахівця з дронів Кріса Лінкольна-Джонса, озброєний комерційний дрон не мав камери, що означає, що його не можна було використовувати для спостереження, і, по суті, він схожий на "німу бомбу".

"Цей конкретний дрон, який ми розглядали, був би набагато ефективнішим, якби в ньому була пристойна камера" , — сказав він.

За його словами, з військової точки зору дрон задешевий, а його використання країною-агресором ще раз доводить, що "РФ не є наддержавою, як про це думали у світі".

Експерти вважають, що безпілотник був модернізований. Про це свідчить виготовлений із 3D-друкованих компонентів спусковий механізм бомби.