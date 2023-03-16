Міськрада: Під Маріуполем здетонував склад із боєприпасами Росії

У Маріупольському районі Донеччини 16 березня здетонував ворожий склад із боєприпасами, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Маріупольська міська рада в Telegram, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

Як повідомляє Маріупольська міська рада, за словами місцевих жителів, здетонував склад із боєприпасами у селі Малоянісоль.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в місті та районі було чутно роботу ППО та звуки, схожі на роботу "Градів". Після вибухів окупанти відправили гвинтокрили в бік влучання.

За його словами, цей склад БК окупанти "наполегливо формували останні тижні".