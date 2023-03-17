Сирський: Ворог у Бахмуті задіяв всі свої потужності, бої йдуть з трьох сторін міста

Ворог в Бахмуті задіяв усі свої потужності і намагається повністю оточити місто, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив командувач сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, якого цитує Military Media Center.

"Фактично по усій східній лінії фронту ворог проводить наступальні дії, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися в глибину їх бойових порядків. Найбільш запеклі бої тривають в районах Кремінної, Торського, Білогорівки, Спірного.

Утім, епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Бої за місто тривають. Противник задіяв всі свої потужності та намагається прорвати оборону на декількох напрямках та повністю оточити місто".

Сирський повідомив, що бої ідуть на півночі, сході та півдні Бахмута, а ворог зазнає величезних втрат та вкотре відкочується без успіху. На деяких ділянках українські підрозділи мають частковий успіх.

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