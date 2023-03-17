Британія допоможе МКС у розслідуванні звинувачень проти Путіна

Велика Британія допоможе Міжнародному кримінальному суду в Гаазі в судово-медичній експертизі та розслідуванні звинувачень, висунутих проти російського диктатора Володимира Путіна, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр юстиції Великобританії Домінік Рааб, повідомляє ВВС.

"Це буде, як я підозрюю, довгий процес, але те ж саме говорили про Югославію, про Руанду, і багато людей, відповідальних за кровопролиття, у підсумку опинилися в суді" , - заявив він.

За словами міністра, у найближчій перспективі Путіну буде важко їздити світом, оскільки багато країн, які є членами МКС, будуть зобов'язані заарештувати його.

"Але зараз важливо, щоб ті члени міжнародної спільноти, які підтримують МКС, переконалися в тому, що суд має достатню підтримку в розслідуванні, в криміналістичній експертизі, в опитуванні свідків, у технічному забезпеченні. І це те, що ми будемо робити тут у Лондоні спільно з нашими голландськими колегами і нашими партнерами по всьому світу" , - заявив Рааб.

Нагадаємо, сьогодні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженого президента РФ з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

Крім того, генпрокурор України Андрій Костін розповів, що ордер Гааги дозволяє заарештувати Путіна за межами РФ та передати до суду.

У свою чергу, в МЗС РФ вже відреагували на рішення МКС. Представник відомства Марія Захарова заявила, що рішення суду щодо арешту Путіна не має значення.