У Білому домі "дуже уважно" спостерігають за зустріччю Сі Цзіньпіна та Путіна

У адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що "дуже - дуже уважно" стежать за поїздкою глави Китаю Сі Цзіньпіна до Москви, оскільки занепокоєні щодо будь-яких закликів до припинення вогню в цей час, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє CNN.

"Припинення вогню, оголошене прямо зараз, по суті, лише ратифікує завойоване Росією і дасть Путіну більше часу, щоб справді оснастити, перепідготовити та відновити операції" , - сказав координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій при Білому домі Джон Кірбі.

За його словами, США "відкинуть" будь-які заклики до припинення вогню на зустрічі, оскільки "не в інтересах Китаю" постачати зброю Україні.

На думку Кірбі, російсько-китайські відносини є "шлюбом з розрахунку, а не з любові".

"Це дві країни, які не мають особливої ​​довіри між собою, але вони знаходять спільну причину у відсічі Заходу, у відсічі американського лідерства" , - наголосив він.

Кірбі також додав, що США не бачили жодного підтвердження розмови між Сі та президентом України Володимиром Зеленським, але закликав до обговорення.

"Якщо ви збираєтеся поїхати до Москви й посидіти три дні з президентом Путіним, і збираєтеся дізнатися його погляд на війну, яку він розпочав і яку він міг би закінчити сьогодні. Треба як мінімум взяти телефон, поговорити з президентом Зеленським та дізнатися українську точку зору" , - сказав він.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпінь сьогодні, 20 березня прилетів до Москви. Як стало відомо, він вже зустрівся із російським диктатором Володимиром Путіним

Також раніше ми писали, що після зустрічі із Путіним у Москві лідер Китаю Сі Цзіньпін може зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському.