Блінкен оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $350 млн

Державний секретар США Ентоні Блінкен у понеділок оголосив про виділення чергового пакета військової допомоги Україні на загальну суму 350 мільйонів доларів, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в заяві Блінкена.

"Сьогодні, відповідно до делегування повноважень президентом Байденом, я даю дозвіл на передання Україні американського озброєння та обладнання на суму 350 мільйонів доларів" , - зазначається в заяві держсекретаря США.

Новий пакет військової допомоги містить додаткові боєприпаси для наданих США реактивних систем залпового вогню HIMARS та гаубиць, а також боєприпаси для бойових машин піхоти Bradley, ракети HARM, протитанкову зброю, річкові катери та інше обладнання.

"Ми вітаємо більш ніж 50 країн, які об'єднались заради підтримки України в її захисті суверенітету і територіальної цілісності. Тільки Росія може припинити свою війну сьогодні. Поки вона цього не зробить, ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно" , - підкреслив Блінкен.

Нагадаємо, про останній пакет військової допомоги в розмірі 400 мільйонів доларів США до цього оголосили 3 березня.

До нього увійшли боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS та гаубиць, а також боєприпаси для бойових машин піхоти Bradley, броньовані мостові переходи, боєприпаси та обладнання для підривних робіт, а також інші засоби технічного обслуговування, навчання та підтримки.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії США надали Україні допомогу на суму близько 30 мільярдів доларів.