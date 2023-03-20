Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов спростував інформацію про 100 тисяч загиблих українських військових, яку раніше опублікували в американському Politico, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я вам із повною відповідальністю заявляю, що у нас немає 100 тисяч втрат серед військових. Це неможливо. Під час війни це закрита інформація, але 100 тисяч - це абсолютно не відповідає дійсності", - наголосив Данілов.

Точну цифру, як зазначив секретар РНБО, знають самі українські військові та президент.

За його словами, співвідношення втрат наразі становить 1 до 7, 1 до 8, у деяких випадках 1 до 10 на користь ЗСУ.

"Після війни 14-го року, ми знали, як воювати, а в Росії такого не було. За багатьма напрямами у них були втрати просто божевільні", - наголосив Данілов.

Говорячи також про ситуацію в Бахмуті, Данілов зазначив, що ЗСУ зірвали росіянам вже третій план наступу, у зв'язку з чим "росіяни не можуть рухатися далі і кидають у Бахмут своїх людей як у котел".