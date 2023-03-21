За ініціативи ДБР, арештовано гелікоптер Костянтина Жеваго

Правоохоронці ініціювали арешт гелікоптера, опосередкованим власником якого є акціонер банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтин Жеваго, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сторінка Державного бюро розслідувань.

"Суд ухвалив відповідне рішення на підставі матеріалів, зібраних слідчими ДБР. Це повітряне судно належить підконтрольній колишньому депутату юридичній особі. Жеваго використовував його в особистих цілях під час перебування на території України" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було встановлено місцеперебування гелікоптера та проведені всі необхідні дії щодо його арешту. Правоохоронці нагадали, що у межах розслідування кримінального провадження Жеваго було повідомлено про підозру у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

"На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема: акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир" , - додали у ДБР.

Наприкінці грудня 2022 року за запитом Державного бюро розслідувань французькі правоохоронці затримали Костянтина Жеваго в одному з готелів Куршевелю. На сьогодні суд Франції розглядає питання його екстрадиції в Україну.

Нагадаємо, що Київський госпсуд за позовом Фонду гарантування вкладів вирішив заарештувати активи власника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго. Мова йде про відшкодування збитків банку на 46 млрд грн.

Слідчі Державного бюро розслідувань проводять обшуки на підприємствах, пов’язаних з колишнім народним депутатом Костянтином Жеваго. Перевіряється можлива причетність Жеваго та інших підконтрольних йому осіб до колабораційної діяльності.