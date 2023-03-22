Удар по Запоріжжю: 17 потерпілих та один загиблий

За попередньою інформацією в результаті попадання російської ракети в багатоповерхівку в Запоріжжі постраждали 18 людей, 1 померла в лікарні.

"Під обстріл цієї підступної сволоти потрапили два дев'ятиповерхові будинки з мирними людьми. Наразі відомо про 18 постраждалих (з них двоє дітей 7 та 9 років).

11 дорослих госпіталізовано (з них четверо перебувають у важкому стані, семеро – у середньому). Ще п'ятеро людей отримали медичну допомогу на місці прильоту. Дітей зараз везуть до медичних закладів" , - повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

За даними голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, 1 постраждалий помер у медичній установі. Пізніше це підтвердив і Куртєв.

Інформація про масштаби руйнування уточнюється.

На місці працюють рятувальники ДСНС та міської аварійно-рятувальної служби, медики, психологи, працівники соцзахисту, волонтери, міська асоціація шелтерів.

Як повідомляють на місцях, ракета потрапила у стик двох будинків.

Наразі міська влада направить до будинку комісію, яка визначатиме подальшу придатність усіх приміщень до подальшого проживання. Там, де вибуховою хвилею винесли вікна, їх замінять. Мешканців квартир, де винесло стіни – відселять.

В ОВА наголосили, що місце для відселення є. Зокрема, є вільний житловий фонд у модульному містечку, яке будували ще у 2014-15 роках для переселенців. Він зараз заповнений приблизно на 30%.

Також влада опрацьовує питання про надання компенсацій людям, чиє житло постраждало.