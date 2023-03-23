Міністр оборони Фінляндії анонсував передачу Україні трьох танків Leopard 2

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен анонсував передачу Україні трьох танків Leopard 2, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє фінське видання MTV.

Передача Leopard 2 є частиною 14-го пакета військової допомоги, рішення про який президент Фінляндії Саулі Нііністьо схвалив сьогодні на пропозицію уряду.

Раніше Фінляндія вже прийняла рішення про передачу трьох броньованих танків для розмінування на базі Leopard 2, що означає, що загалом Фінляндія передасть Україні шість машин Leopard 2.

Крім того, Фінляндія забезпечить Україні навчання, пов'язане з використанням та обслуговуванням танків Leopard 2.

Вартість нинішнього пакета допомоги у сфері оборонного обладнання становить близько 161 мільйона євро.

Загальна вартість усіх пакетів військової допомоги, наданих Фінляндією Україні, становить близько 910 мільйонів євро.

Як повідомлялося, Україна подала до Фінляндії запит на тристоронні переговори щодо винищувачів Hornet між Києвом, Гельсінкі та Вашингтоном, оскільки це літаки американського виробництва.

Міністр оборони Фінляндії заявив, що в найближчі роки Фінляндія сама потребуватиме цих літаків.