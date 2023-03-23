НАЗК внесло австрійський банк Raiffeisen до списку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни за продовження роботи банку в Росії та офіційне визнання так званих "ДНР" та "ЛНР", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє НАЗК.

Як повідомляється, до російського бюджету у 2022 році Raiffeisen заплатив у 4,8 разів більше, ніж за весь довоєнний рік - 559 млн євро. Зазначимо, це дорівнює вартості близько 95 ракет "Калібр", якими держава-терорист регулярно обстрілює мирні українські міста.

Національний банк України констатує відсутність прогресу на шляху ухвалення рішень щодо виходу банку з російського ринку.

Зокрема, Raiffeisen не лише офіційно визнає так звані "ДНР" та "ЛНР" через своє російське представництво, а й надає вигідні умови кредитування російським окупантам (кредитні канікули та пільгові кредити), фактично винагороджуючи російських військових за їхні воєнні злочини.

Окрім того, банк підіграє російській пропаганді, називаючи війну "спеціальною військовою операцією".

У НАЗК наголосили, що таким чином, усі ці факти та продовження операцій Raiffeisen Bank у Росії означають пряму підтримку та спонсорування тероризму.

Нагадаємо, що австрійський Raiffeisen Bank International більше половини свого прибутку минулого року заробив на території Росії, з ринку якої він нібито збирається піти після вторгнення в Україну.

Окрім того, банк Raiffeisen протягом тривалого часу обслуговував фіктивну компанію на Кіпрі, яка контролювалася російськими олігархами Аркадієм та Борисом Ротенбергами.