ОК "Північ": Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини, є загиблий

Російські війська пообіді 24 березня обстріляли прикордоння Чернігівської області, в результаті обстрілу загинув місцевий житель населеного пункту Городище, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило оперативне командування "Північ".

"Близько 12:20 повідомили про обстріл, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Городище. В результаті обстрілу згорів 1 приватний будинок та загинув 1 місцевий мешканець н.п. Городище".

Військові наголосили, що відвідування прикордонної смуги є вкрай небезпечним для життя.

В ОК "Північ" закликали громадян переміститися вглиб території не менше ніж на 20 кілометрів.