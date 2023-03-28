Під Москвою знайшли синьо-жовтий безпілотник із написом "Слава Україні"
В Московській області знайшли синьо-жовтий безпілотник із написом "Слава Україні", повідомляє Українська правда.
Про повiдомляють російські Telegram-канали Baza і Shot.
Безпілотник упав в районі, що має назву Нова Москва. Він пофарбований у жовто-синій колір, на крилах видно напис "Слава Україні".
За інформацією "Baza", уламки знаходилися приблизно за 100 метрів від залізничного полотна.
Дрон, що розбився, знайшов 53-річний житель села Світіно, після чого повідомив про це в екстрені служби.