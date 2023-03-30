Генштаб: Захисники за добу знищили 560 окупантів

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України – лише минулої доби захисники ліквідували 560 загарбників, 8 ворожих ББМ, 12 артилерійських систем та 1 танк.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 30.03.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 172 900 (+560) осіб ліквідовано,

танків - 3610 (+1) од.

бойових броньованих машин – 6 974 (+8) од.,

артилерійських систем – 2 671 (+12) од.,

РСЗВ – 526 (+0) од.,

засобів ППО – 278 (+1) од.,

літаків – 306 (+0) од.,

вертольотів – 291 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 239 (+0) од.,

крилатих ракет - 911 (+0) од.,

кораблів/катерів - 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 518 (+11) од.,

спеціальна техніка – 291 (+3) од.

Дані уточнюються.