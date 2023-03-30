Генштаб: Захисники за добу знищили 560 окупантів
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України – лише минулої доби захисники ліквідували 560 загарбників, 8 ворожих ББМ, 12 артилерійських систем та 1 танк.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 30.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 172 900 (+560) осіб ліквідовано,
- танків - 3610 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 6 974 (+8) од.,
- артилерійських систем – 2 671 (+12) од.,
- РСЗВ – 526 (+0) од.,
- засобів ППО – 278 (+1) од.,
- літаків – 306 (+0) од.,
- вертольотів – 291 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 239 (+0) од.,
- крилатих ракет - 911 (+0) од.,
- кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 518 (+11) од.,
- спеціальна техніка – 291 (+3) од.
Дані уточнюються.