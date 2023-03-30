ОВА: Росіяни обстріляли три громади в Сумській області, є постраждалий

За четвер, 30 березня, проросійські війська завдали ударів по трьох громадах у Сумській області. Унаслідок обстрілів є постраждалий, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить інформація Сумської ОВА в Telegram.

Так, окупанти обстрілювали:

Середино-Будську громаду, внаслідок чого зазнали пошкоджень недіюче зерносховище та приватний будинок;

Білопільську громаду з автоматичного гранатомета (АГС) і станкового протитанкового гранатомета (СПГ).

Крім того, росіяни з безпілотника скинули два вибухові предмети типу ВОГ, унаслідок чого дістав поранення місцевий житель.

Загалом за добу військові зафіксували понад 50 "прильотів".

За повідомленнями військових, формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

Нагадаємо, напередодні росіяни обстріляли чотири громади на Сумщині.

Крім того, 24 березня російські окупаційні війська обстріляли Білопілля Сумської області, тоді ворог застосовував, зокрема й авіабомби.