Мінфін: Україна отримала 1,8 млрд доларів кредиту від Канади

До держбюджету України надійшов пільговий кредит від Канади у розмірі 2,4 мільярда канадських доларів (1,8 мільярда доларів США в еквіваленті), повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Кошти надано через механізм адміністративного рахунку МВФ.

"Канада вкотре продемонструвала, що вона є надійним партнером України – сьогодні ми отримали 2,4 млрд канадських доларів, які буде спрямовано передусім на фінансування пріоритетних видатків Держбюджету" , - прокоментував міністр фінансів Сергйі Марченкою

Він додав, що ці кошти дозволять підтримати громадян України в умовах війни та наблизити перемогу України.

Додатковий кредит надається на 10 років, процентна ставка – 1,5% річних.