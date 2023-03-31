Єрмак: Російські війська обстріляли Авдіївку, серед загиблих - дитина

У п'ятницю, 31 березня, російські окупаційні війська здійснили артилерійський обстріл по Авдіївці, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення глави Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"Росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії - загинули двоє людей, з них одна дитина 2022 року народження" , - написав він.

Унаслідок обстрілів також дістали поранення двоє людей. Також через атаку ворога пошкоджено приватний будинок.

Нагадаємо, сьогодні окупанти двічі обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району з важкої артилерії та безпілотника.

Крім того, у Херсонській області під час робіт з відновлення електропостачання загинули два енергетики.

Додамо, що 31 березня окупанти обстріляли човен, на якому люди намагалися втекти до Херсона. Постраждали двоє людей.