Генштаб: В Україні ліквідовано ще 630 оккупантів та одна ППО
Українські захисники за минулу добу знищили ще одну ППО росіян та ліквідували 630 окупантів. Загалом втрати ворога вбитими за час повномасштабної війни наближаються до 174 тисяч, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорять дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 173990 (+630) осіб ліквідовано,
- танків - 3616 (+1) од,
- бойових броньованих машин - 6981 (+4) од,
- артилерійських систем - 2683 (+8) од,
- РСЗВ - 527 (+1) од,
- засоби ППО - 279 (+1) од,
- літаків - 306 (+0) од,
- гелікоптерів - 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2248 (+0),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5528 (+7) од,
- спеціальна техніка - 296 (+2)
Нагадаємо, що українські військові за минулу добу відбили 70 атак ворога на чотирьох напрямках і знищили два ЗРК росіян.