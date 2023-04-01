Генштаб: В Україні ліквідовано ще 630 оккупантів та одна ППО

Генштаб: В Україні ліквідовано ще 630 оккупантів та одна ППО
Фото: Facebook

Українські захисники за минулу добу знищили ще одну ППО росіян та ліквідували 630 окупантів. Загалом втрати ворога вбитими за час повномасштабної війни наближаються до 174 тисяч, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 173990 (+630) осіб ліквідовано,
  • танків - 3616 (+1) од,
  • бойових броньованих машин - 6981 (+4) од,
  • артилерійських систем - 2683 (+8) од,
  • РСЗВ - 527 (+1) од,
  • засоби ППО - 279 (+1) од,
  • літаків - 306 (+0) од,
  • гелікоптерів - 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2248 (+0),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5528 (+7) од,
  • спеціальна техніка - 296 (+2)

Нагадаємо, що українські військові за минулу добу відбили 70 атак ворога на чотирьох напрямках і знищили два ЗРК росіян.

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