СБУ вручила підозру колишньому наміснику Києво-Печерської Лаври Павлу

Колишньому наміснику Києво-Печерської Лаври митрополиту Павлу вручили підозру. За його словами, в його домі будуть проводити обшуки, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять джерела в силових структурах і заява самого митрополита Павла.

Як підтвердили виданню джерела, йому вручили підозри за двома статтями, а саме його підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі (с. 161 ККУ) та виправданні збройної агресії РФ (ст. 436 ККУ).

Що сталося

Сьогодні вранці в мережі поширилася інформація про вручення підозри колишньому наміснику Києво-Печерської Лаври.

Згодом він сам підтвердив цю інформацію та повідомив, що в його домі нібито будуть проводити обшуки.

Нагадаємо, що одіозний митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) перед цим встиг викинути чергову скандальну заяву. Він звернувся із погрозами до президента Володимира Зеленського після того, як держава вимагає священників Московської церкви покинути Києво-Печерську лавру.