Міненерго: Генерація працює із резервом, відключення світла можливі в одній області

У суботу, 1 квітня, генерація із резервом має необхідні обсяги потужності, аби забезпечити потреби споживачів електроенергії в усіх областях України, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Міненерго.

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, у Житомирській області можливі обмеження електропостачання для деяких категорій споживачів через ремонти мережевої інфраструктури.

"Тривають ремонти мереж, пошкоджених через бойові дії. Зокрема, у Донецькій області відновлено електропостачання для 21 тисячі споживачів" , - повідомили в прес-службі.

Відзначимо, Житомирська область постраждала від останньої ракетної атаки Росії на Україну 9 березня.

Національний банк наразі прогнозує відсутність дефіциту електроенергії в Україні до кінця 2023 року.