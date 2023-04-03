Україна повністю припинила імпорт електроенергії - Укренерго

"Укренерго" не застосовує відключення споживачів в жодній області, незважаючи на вище споживання, імпорт електроенергії відсутній. Про це повідомила прес-служба Укренерго.

У зв'язку з похолоданням та завершенням опалювального сезону в окремих регіонах споживання зараз вище, ніж минулого тижня.

Укренерго закликає розумно споживати електроенергію: не включати одночасно багато потужних приладів, наскільки можна розподіляти їх використання протягом доби. Такі заходи дозволять зменшити навантаження на енергосистему.

Вироблення електроенергії достатньо для покриття споживання, в енергосистемі зберігається достатній резерв потужності. Укренерго повідомляє, що імпорт електроенергії відсутній – досі протягом кількох тижнів він продовжувався у незначних обсягах.

Обмеження у мережах "Укренерго" відсутні. Як і раніше, складна ситуація з електропостачанням у прифронтових регіонах, де населені пункти страждають від обстрілів росіян і ушкоджуються мережі електропостачання.

Зокрема, на Донеччині росіяни обстріляли енергетичну інфраструктуру. Внаслідок цього були локальні перебої у електропостачанні. Відновлення харчування ускладнюється безпековою ситуацією в цих регіонах.

Через пошкодження ключових високовольтних підстанцій, нанесених агресором протягом останніх шести місяців, надійність харчування споживачів більшості регіонів України значно знижена. Тому оператор продовжує ремонтні роботи з підвищення надійності харчування споживачів.