Як заробляти на трейдингу? Секрети успуху від Traders Union

Трейдинг на Форекс є привабливою перспективою для багатьох людей у 2023 році. Не потрібно йти в офіс, щоб поліпшити свій матеріальний стан, або отримувати спеціальну фінансову освіту, щоб торгувати на міжнародному валютному ринку. Для ефективного трейдингу потрібен лише інтерес до справи та готовність вдосконалювати свої навички, аналітичне мислення, стабільний доступ до інтернету та перевірений брокер.

Експерти Traders Union (TU) детально розповіли, як заробляти на трейдингу, які для цього існують способи та інструменти, скільки в середньому становить прибуток трейдера. Також фінансові аналітики пояснили, як зменшити ризики і підвищити свій прибуток на Форекс. Про це детально йдеться на офіційному сайті TU.

Поради експертів TU для заробітку на Форекс

Згідно думки аналітиків Traders Union, Форекс-трейдер підвищить ефективність своєї діяльності, якщо дотримається наступних простих порад:

Варто вивчати фундаментальний та технічний аналіз ринку, щоб бути в курсі всіх змін на Форексі;

Для кращих результатів, слід розробляти та дотримуватися стратегії торгівлі, яка враховує фінансові можливості та ризик-менеджмент трейдера;

Перед відкриттям реальних угод на Форекс, буде корисним спробувати свої сили на демо-рахунку. Демо-рахунок вчить трейдерів керувати ризиками та оптимізувати торгівлю;

Експерти радять уважно слідкувати за економічними новинами та подіями, які можуть вплинути на курс валют;

Єдине правило як для новачків, так і для досвідчених трейдерів: не можна торгувати на емоціях та ризикувати більшою сумою, ніж трейдер може дозволити собі втратити.

Використання ордерів стоп-лосс та тейк-на профіт захистить від великих втрат та забезпечить прибуток.

У TU закликали трейдерів не забувати про важливість моніторингу ринку та аналізу результатів торгівлі.

Різні типи ордерів мають бути використані для різних умов ринку

Не слід занадто залежати від автоматизованих торгівельних систем та роботів-торгових радників, які можуть давати неправильні сигнали.

Нарешті, кожному трейдеру буде корисним навчатися від професіоналів та знаходити можливості для покращення своїх знань та навичок.

Як вибрати гідного брокера для торгівлі на Форекс?

Сьогодні ринок Форекс перенасичений пропозиціями щодо брокерських послуг. Кожна компанія намагається здатися кращою від конкурентів і пропонує свої привабливі умови. Експерти Traders Union розповіли, на які фактори спиратися, обираючи найкращого брокера для себе.

Власне дослідження — перед початком співпраці з брокером, слід мати власні попередні висновки про його надійність та надані ним торгові умови. Перевірка регулювання. Переконайтеся, що брокер зареєстрований і має ліцензію від регулюючого органу, такого як CySEC, FCA, ASIC тощо. Розгляд торгових умов. До них входять спреди, кредитне плече, комісії та інші витрати. Важливо також переконатися, що брокер пропонує торгівельну платформу, яка підходить для потреб трейдера. Оцінка підтримки клієнтів. Слід перевірити, наскільки швидко та ефективно відповідає брокер на ваші запитання та проблеми, і чи пропонує він підтримку клієнтів 24/7. Ознайомтесь з відгуками: Прочитайте відгуки від реальних трейдерів, які користувалися послугами брокера. Це дозволить отримати реальну думку про якість обслуговування та можливості брокера.

Тим, хто знаходиться тільки у пошуках надійного брокера, TU порадили ознайомитися з оглядом брокера Робофорекс. Лояльний до початківців та зручний для професійних трейдерів, брокер посідає перші місця у багатьох світових рейтингах та є вартим уваги.