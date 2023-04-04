Фінляндія офіційно стала 31 країною НАТО

Фінляндія офіційно стала повноправним членом Північноатлантичного альянсу, повідомляє Українська правда.

Фінляндія стала 31-м членом НАТО після того, як передала ратифікаційні грамоти до Вашингтона, де розташований депозитарій Альянсу. Цим кроком завершилась офіційна процедура вступу.

Під час формальної процедури в Брюсселі генсек НАТО Єнс Столтенберг передав запрошення про вступ усіх країн-членів НАТО до глави МЗС Фінляндії. Той, у свою чергу, передав ратифікаційні документи держсекретарю США Ентоні Блінкену, який, прийнявши їх, оголосив, що Фінляндія офіційно стала членом НАТО.

У вівторок у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбудеться урочиста церемонія підняття прапора Фінляндії поряд із прапорами інших країн-членів.

Вступ Фінляндії до НАТО ознаменує кінець епохи нейтралітету країни, яка була позаблоковою з здобуття незалежності у 1917 році і зазнала збройної агресії СРСР на початку Другої світової війни.