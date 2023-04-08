РФ вивела у Чорне море один ракетоносій: скільки "Калібрів" напоготові

Російські війська тримають на бойовому чергуванні в Чорному морі один носій "Калібрів". Загальна кількість готових до запуску ракет нараховує 4 одиниці, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані ВМС ЗСУ.

"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет" , - йдеться в повідомленні.

При цьому окупанти тримають в акваторії Азовського моря один корабель.

Тим часом в Середземному морі знаходиться до 7 ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет "Калібр", їх загальний залп складає до 20 ракет.

Нагадаємо, раніше через шторм в Чорному морі РФ заводила свої ракетоносії в пункти базування.

Додамо, раніше в Силах оборони попереджали, що ворог може завдати по Україні точкових ракетних ударів.