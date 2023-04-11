Захід може до літа ухвалити рішення щодо винищувачів для України – AFP
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен не виключив, що рішення Заходу про можливу передачу Україні бойових літаків буде прийнято "до літа", після поставок МіГ-29 поляками і словаками. Про це йдеться у повідомленні AFP, яке цитує, зокрема, Le Figaro, повідомляє Європейська правда.
Обговорення вимагають часу, оскільки країни повинні діяти спільно, але рішення залишається досяжним "в короткостроковій перспективі", заявив міністр, який у понеділок відвідав Одесу.
"Данія не збирається робити це наодинці", – сказав Поульсен.
"Нам доведеться робити це разом з кількома країнами. І нам також доведеться вести діалог з американцями з цього приводу", – додав він.
"Але я вважаю, що ми можемо досягти рішення в короткостроковій перспективі", – заявив міністр, натякаючи на перспективу зробити це до літніх канікул.
Президент Польщі Анджей Дуда минулого тижня заявив, що його країна вже підготувала до передачі Україні вісім винищувачів МіГ-29.
Раніше Варшава підтвердила, що передала Україні певну кількість винищувачів, але точну кількість не називали.