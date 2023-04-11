Захід може до літа ухвалити рішення щодо винищувачів для України – AFP

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен не виключив, що рішення Заходу про можливу передачу Україні бойових літаків буде прийнято "до літа", після поставок МіГ-29 поляками і словаками.﻿ Про це йдеться у повідомленні AFP, яке цитує, зокрема, Le Figaro, повідомляє Європейська правда.

Обговорення вимагають часу, оскільки країни повинні діяти спільно, але рішення залишається досяжним "в короткостроковій перспективі", заявив міністр, який у понеділок відвідав Одесу.

"Данія не збирається робити це наодинці" , – сказав Поульсен.

"Нам доведеться робити це разом з кількома країнами. І нам також доведеться вести діалог з американцями з цього приводу" , – додав він.

"Але я вважаю, що ми можемо досягти рішення в короткостроковій перспективі" , – заявив міністр, натякаючи на перспективу зробити це до літніх канікул.

Президент Польщі Анджей Дуда минулого тижня заявив, що його країна вже підготувала до передачі Україні вісім винищувачів МіГ-29.

Раніше Варшава підтвердила, що передала Україні певну кількість винищувачів, але точну кількість не називали.