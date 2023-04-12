Аналітики Traders Union розповіли, чи підходить біржа Бінанс українському користувачеві

Торгівля криптовалютою набирає обертів та популярності у багатьох країнах світу, і Україна не є виключенням. У пошуках надійного захисту своїх цифрових активів та вигідних торгових умов українські трейдери часто задаються питанням — яку криптовалютну біржу обрати?

Однією з найпопулярніших та найвідоміших бірж у світі є Binance. Вона доступна і для українських трейдерів. Експерти Traders Union проаналізували, чи підходить біржа Бінанс українському користувачеві та опублікували її огляд, врахувавши переваги, недоліки та особливості роботи компанії в Україні.

Чому в TU вважають, що Binance підходить українцям?

За словами експертів Traders Union, Binance є зручною для українських користувачів біржею, перш за все - завдяки своїй простоті та логічності. Інтерфейс платформи є інтуїтивно зрозумілим, що дозволяє новачкам швидко зорієнтуватися і почати заробляти. Крім того, Binance пропонує широкий вибір мов, включаючи українську, що дозволяє користувачам з України почуватися комфортно під час торгів на платформі.

Binance пропонує користувачам низькі комісії та велику кількість різних торговельних інструментів, завдяки якім трейдери мають свободу у виборі стратегій та гарну можливість максимізувати свій прибуток.

Безпека та великий вибір криптовалют

Щоб убезпечити користувачів від можливих хакерських атак та шахрайства, Binance використовує найновіші технології шифрування, двохфакторну аутентифікацію та можливість зберігання коштів у холодному гаманці.

Не менш важливим є той факт, що Binance пропонує користувачам широкий вибір криптовалют для торгівлі. Це дозволяє користувачам вибирати ті цифрові активи, які вони вважають найбільш привабливими для інвестування.

За даними CoinMarketCap, Binance займає перше місце за кількістю нових та активних користувачів, ліквідністю, веб-трафіком та іншими показниками щоденного обороту платформи. Крім того, Binance є криптовалютною компанією, яка має свій власний нативний актив, що використовується в екосистемі Binance як внутрішня платіжна одиниця. За допомогою власної монети біржі — BNB, можна зменшити розмір комісій та отримати доступ до додаткових функцій та привілеїв на платформі.

Серед функцій, якими може скористатися трейдер, також є марж-трейдинг та торгівля на ф’ючерсах. Це дозволяє більш досвідченим та професійним трейдерам максимально ефективно використовувати свої знання та досвід для отримання максимального прибутку.

Як бачимо, хоч Binance і не українська біржа криптовалют, її функціонал, якість та торгові умови сподобаються трейдерам з України.